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Директор «СКА Арены» сравнил ее с невестой, «завершающей приготовления к свадьбе»

Директор «СКА Арены» Сватковский сообщил, что ее вскоре введут в эксплуатацию

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ООО «СКА Арена»

Строительство «СКА Арены» в Санкт-Петербурге завершается, вскоре ее введут в эксплуатацию. Об этом kp.ru рассказал генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский.

В начале декабря в новом спортобъекте пройдет первое официальное мероприятие — Матч звезд КХЛ.

«СКА-арена похожа на невесту, которая завершает последние приготовления к свадьбе. Остались последние штрихи — расставить мебель, прибраться… <...> Осталось чуть больше месяца до того, как мы примем первое официальное мероприятие. До этого будут тестовые мероприятия. Мы должны проверить все системы, отрепетировать церемонию открытия», — отметил он.

Сватковский уточнил, что СКА-арена станет самым большим ледовым дворцом по вместимости. По его словам, помимо хоккея, площадка будет востребована и для фигурного катания, шорт-трека. Кроме того, там смогут принять баскетболистов и волейболистов.

«Учитывая, что Санкт-Петербург — баскетбольный регион, есть интерес от Единой лиги провести в ближайшем будущем тоже Матч звезд. Баскетбольном матч «Зенит» — ЦСКА сто процентов соберет аншлаг. А если это будет финал Единой лиги», — сказал Сватковский.

В пресс-релизе ООО «СКА Арена» до этого сообщали, что ледовая арена станет многофункциональным спортивно-досуговым комплексом с прилегающим благоустроенным парком на 12 гектарах. Предварительная вместимость арены — 22 тысячи зрителей. Сметная стоимость проекта оценивалась в 37 млрд рублей, из которых 10 млрд выделил бюджет города. Остальные затраты, по условиям концессии, остались за инвестором строительства.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» будет переименован.

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