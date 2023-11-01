Глава Минспорта МО заявил о необходимости «начинать свою международную повестку»

В подмосковном Раменском завершился чемпионат стран ШОС по кикбоксингу. Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов поблагодарил Федерацию кикбоксинга России (ФКР) за организацию международного турнира, подчеркнув, что это соответствует заявлению Владимира Путина о необходимости проводить соревнования международного уровня.

«На форуме в Перми президент России Владимир Путин говорил о том, что нужно насыщать внутренний календарь, начинать свою международную повестку. И сегодня кикбоксинг как раз является таким примером», — приводит слова Абаренова пресс-служба ФКР.

Чиновник выразил благодарности ФКР за проведение турнира в Раменском. Он обратил внимание на то, что в регионе существует вся необходимая инфраструктура.

«Мы можем принимать соревнования самого высокого уровня. Для нас это крайне важно», — заключил Абаренов.

Президент ФКР, многократный чемпион мира по кикбоксингу, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заметил, что федерация не впервые проводит международные соревнования. Он обратил внимание, что такие турниры позволяют спортсменам из разных стран состязаться в условиях честной конкуренции.

«Чемпионат стран ШОС — не первый международный турнир для Федерации кикбоксинга России. Мы организуем альтернативные международные соревнования с 2022 года — это возможность для российских и иностранных спортсменов сражаться в условиях честной конкуренции. Мы намерены продолжать работу в этом направлении в рамках новой Международной федерации кикбоксинга», — констатировал Хасиков.

Ранее в ФКР заявили о создании альтернативной Международной федерации кикбоксинга.