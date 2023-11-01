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Юрист заявил, что задержанному за наркотики Бугаеву может грозить до 30 лет тюрьмы

Адвокат Калинов: футболиста Бугаева накажут за наркотики по двум статьям

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал возможный срок лишения свободы, который может получить экс-футболист сборной России Алексей Бугаев, задержанный с крупной партией наркотического вещества. В комментарии «Газете.Ru» специалист подчеркнул, что, скорее всего, бывшего спортсмена будут судить по двум статьям.

«Следует отметить, что ему будет грозить ответственность по ст. 228.1 ч. 5 УК РФ — «распространение и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». Наказание — от 15 до 20 лет лишения свободы. Как правило, данная статья идет в совокупности с ч. 2 ст. 210 УК РФ — «участие в преступном сообществе». Все распространители, курьеры, как правило, связаны с преступным сообществом, занимающимся наркотическими веществами.

Получается, по ч. 5 статьи 228.1 ему грозит до 20 лет лишения свободы, а по ч. 2 ст. 210 — до 10 лет. И если в суде Алексей Бугаев будет признан виновным — а я лично в этом не сомневаюсь, — то наказание возможно путем сложения наказаний за каждое преступление. Все зависит от тактики защиты. У меня получалось добиваться наказания 4,5 года по аналогичным статьям. Но, конечно, если он будет признан виновным, то срок, однозначно, будет реальным», — сказал Калинов.

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее в МВД сделали заявление по поводу задержания экс-футболиста сборной России.

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