Тутберидзе рассказала о мести Трусовой и Косторной

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказалась о победах своей ученицы Анны Щербаковой над Аленой Косторной и Александрой Трусовой, когда те перешли в группу к Евгению Плющенко.

«Для меня это месть. Это лучшее блюдо, которое ты можешь преподать», — сказала Тутберидзе.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

Щербакова занимается у Тутберидзе с 2013 года. В 2021 году она стала первой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Также в ее активе серебро ЧЕ 2022 года. В феврале 2022 года россиянка завоевала золото Олимпийских игр в Пекине, опередив соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото.

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