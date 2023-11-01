Экс-футболист «Локо» допустил, что задержанного с наркотиками Бугаева подставили друзья

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что его бывшего одноклубника Алексея Бугаева могли подставить. Слова Сенникова передает Legalbet.

«Не знаю, что это за ситуация. У него нашли или может его кто-то подставил. Судить сложно. Во время карьеры от него в эту сторону никаких намеков не было. Но с людьми может всякое произойти после окончания карьеры. Может, кто-то и друзей подставил, а может он правда втянулся во что-то», — сказал Сенников.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее стало известно, были ли проблемы с наркотиками у Бугаева в молодости.