В Британии заявили, что Роналду должен был выиграть больше «Золотых мячей», чем Месси

Британский журналист Пирс Морган в соцсети X поделился мнением о том, что аргентинской форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч».

«То, что Месси нелепо выиграл «Золотой мяч» в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система этого приза сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду должен был выиграть еще два «Золотых мяча», а Холанд должен был выиграть в этом году», — написал Морган.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Роналду — обладатель пяти «Золотых мячей». В этом году португалец впервые за 19 лет оказался вне списка номинантов на награду.

Ранее в Катаре назвали позором вручение Месси «Золотого мяча».