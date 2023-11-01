Стало известно, что грозит футболистам украинского клуба за отказ пожать руку россиянину в ЛЧ

Спортивный юрист Валерий Федореев, говоря о том, что игроки украинского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов, в комментарии «Газете.Ru» заявил, что поступок имел политическое основание, а также рассказал, какие санкции может применить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сложившейся ситуации.

«Очевидно, что отказ пожать руку российскому игроку «Спортинга» имел политические причины, никак не связанные со спортом. Дисциплинарный регламент УЕФА прямо запрещает на своих соревнованиях любые акции неспортивного, в том числе политического, характера. Аналогичным образом УЕФА запрещает и любое дискриминационное поведение, наносящее ущерб достоинству футболиста в связи с его этническим происхождением и национальностью.

Решение по данному делу должен принимать Дисциплинарный комитет УЕФА. Список возможных санкций за данное нарушение довольно широк — от предупреждения до снятия очков или полной дисквалификации клуба из соревнований. Однако наиболее вероятно, что в текущей ситуации УЕФА ограничится лишь минимальными санкциями — предупреждением и, возможно, небольшим штрафом на украинский клуб», — заявил Федореев.

Инцидент произошел на матче «Спортинг» - «Хит» (2:2) 25 октября. После того, как футболисты украинского клуба отказались пожать руку россиянину, одноклубники Соколова проигнорировали соперников в ответ. УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.

Ранее бывший футболист сборной Украины и московского «Локомотива» Александр Алиев заявил, что ему удобнее разговаривать на русском языке.