Бразильский футболист заявил, что хотел бы сделать российский паспорт

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил о желании получить российское гражданство. Его слова передает Sport24.

«Интересная тема. Я бы сделал, без проблем», — сказал Костанца, у которого также есть паспорт Италии.

Костанца перешел в самарский клуб в январе 2022 года из молдавского «Шерифа». В Бразилии футболист выступал за «Ботафого». В нынешнем сезоне чемпионата России Костанца принял участие в 10 матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. В матче 12 тура «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом».

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», который является лидером чемпионата. Встреча пройдет 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что иностранный футболист клуба РПЛ не хочет получать российский паспорт.