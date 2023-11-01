Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бразильский футболист заявил, что хотел бы сделать российский паспорт

Бразильский футболист «Крыльев» Костанца заявил, что хотел бы российский паспорт

close
100%
ПФК «Крылья Советов» Самара

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил о желании получить российское гражданство. Его слова передает Sport24.

«Интересная тема. Я бы сделал, без проблем», — сказал Костанца, у которого также есть паспорт Италии.

Костанца перешел в самарский клуб в январе 2022 года из молдавского «Шерифа». В Бразилии футболист выступал за «Ботафого». В нынешнем сезоне чемпионата России Костанца принял участие в 10 матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. В матче 12 тура «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом».

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», который является лидером чемпионата. Встреча пройдет 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что иностранный футболист клуба РПЛ не хочет получать российский паспорт.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий