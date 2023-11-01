Адвокат Жорин рассказал, какой срок грозит Бугаеву за распространение наркотиков

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что бывшему футболисту сборной России Алексею Бугаеву грозит до 20 лет лишения свободы, если будет доказана его виновность в распространении наркотических средств. Слова Бугаева передает «Спорт-Экспресс».

«Если судом будет доказана его виновность, то наказание будет от 15 до 20 лет. Вину может установить только суд, это должен быть приговор, вступившую в законную силу. Даже признание, по сути, не является установлением вины. Но, к сожалению, все указывает на то, что описанные обстоятельства имели место», — сказал Жорин.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет. По версии портала Transfermarkt, Бугаев достиг своей пиковой рыночной стоимости в 2005 году, когда защищал цвета «Локомотива». Тогда портал его оценивал в €2 млн.

Ранее сообщалось, что у Бугаева были проблемы с алкоголем.