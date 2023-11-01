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Футболисты украинского клуба отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов

Игроки украинского мини-футбольного клуба отказались пожать руку россиянину

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Ассоциация мини-футбола России

Игроки украинского «Хита» отказались пожимать руку российскому форварду португальского «Спортинга» Антону Соколову перед началом встречи мини-футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает Telegram-канал Futsal legends.

25 октября футболисты украинского клуба не стали пожимать руку Соколову. Одноклубники россиянина, которые шли за ним, отказались подавать им руки в ответ. Наставник португальской команды Жуан Матуш увел своих подопечных в раздевалку без рукопожатий с игроками «Хита».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по данным фактам.

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Антон Соколов перешел в «Спортинг» в 2022 году. До этого россиянин выступал за екатеринбургскую «Синару». В 2021 году Соколов завоевал золото чемпионата России. В 2022 году вместе со сборной России стал серебряным призером чемпионата Европы, который прошел в Нидерландах. В составе «Спортинга» россиянин выиграл чемпионат Португалии стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее бывший футболист сборной Украины и московского «Локомотива» Александр Алиев заявил, что ему удобнее разговаривать на русском языке.

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