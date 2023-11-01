Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Очки российских игроков помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

Передачи Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

close
100%
Bob Frid/Reuters

На стадионе «Роджерс Арена» в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местный «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра закончилась победой хозяйской команды со счетом 5:2.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон (хет-трик), Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. Российские форварды Андрей Кузьменко и Илья Михеев сделали по одной голевой передаче. За «Предаторз» забили Колтон Сиссонс и Данте Фаббро.

Таким образом, после девяти сыгранных матчей «Ванкувер» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 13 очков. «Нэшвилл» находится вне зоны плей-офф, занимая девятую строчку на Западе с восемью баллами.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Игра состоится 3 ноября. «Нэшвилл» в этот же день сыграет с «Сиэтл Кракен».

Ранее сообщалось, что форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину пророчат 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий