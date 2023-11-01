Очки российских игроков помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

На стадионе «Роджерс Арена» в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местный «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра закончилась победой хозяйской команды со счетом 5:2.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон (хет-трик), Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. Российские форварды Андрей Кузьменко и Илья Михеев сделали по одной голевой передаче. За «Предаторз» забили Колтон Сиссонс и Данте Фаббро.

Таким образом, после девяти сыгранных матчей «Ванкувер» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 13 очков. «Нэшвилл» находится вне зоны плей-офф, занимая девятую строчку на Западе с восемью баллами.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Игра состоится 3 ноября. «Нэшвилл» в этот же день сыграет с «Сиэтл Кракен».

Ранее сообщалось, что форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину пророчат 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.