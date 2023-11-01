В зарубежном клубе отреагировали на новость о возможном приглашении Слуцкого в команду

Спортивный директор казахстанского «Актобе» Юрий Логвиненко опроверг новость об интересе со стороны команды к бывшему тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому, передает «Спорт-Экспресс».

«Насколько я знаю, вообще ничего такого не было», — сказал Логвиненко.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в армейской команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Последним местом работы Слуцкого стал «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не тренирует, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

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