Месси заявил, что больше не получит «Золотой мяч»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что больше не станет обладателем престижной награды «Золотой мяч», передает L'Équipe.

«Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Я рад, что добился всего, чего достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим восемь наград», — сказал Месси.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее бывший футболист «ПСЖ» назвал позором вручение Месси «Золотого мяча».