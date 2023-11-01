«Спартак» разгромил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» нанес разгромное поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 6:1.

В составе красно-белых хет-трик оформил Николай Голдобин. По одной шайбе забросили Джозеф Кин, Максим Цыплаков и Андрей Локтионов. В составе «Нефтехимика» точным броском отметился Андрей Белозеров.

«Спартак» в турнирной таблице Западной конференции занимает второе место, набрав 35 очков. На первой строчке располагается московское «Динамо», имея в активе 36 баллов.

«Нефтехимик» располагается на на девятой строчке в Восточной конференции, имея в активе 25 баллов. Лидирует на Востоке тольяттинская «Лада», набрав 35 баллов.

В следующем матче «Спартак» встретится с московским ЦСКА. Встреча пройдет 2 ноября. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

«Нефтехимик» 2 ноября сыграет с новосибирской «Сибирью». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее омский «Авангард» одержал победу над нижегородским «Торпедо».