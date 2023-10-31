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«Балтика» разгромила «Ахмат»

«Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

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ФК «Балтика»

Завершился матч Пути Российской премьер-лиги Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Встреча, прошедшая на стадионе »Ростех Арена» в Калининграде, закончилась победой хозяев со счетом 4:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

На 34-й минуте счет в матче открыл хавбек гостевой команды Антон Швец. В конце первой половины игры нападающий «Балтики» Анхело Энрикес сравнял счет на табло. Во втором тайме отличились футболисты «Балтики» Тамерлан Мусаев (дубль) и Гедеон Гузина.

Таким образом, «Балтика» заняла второе место в турнирной таблице группы C, набрав 12 очков в шести матчах. «Ахмат» расположился на третьей строчке, заработав семь баллов. Калининградская команда вышла в плей-офф Пути РПЛ, а «Ахмат» продолжит выступление в Пути регионов. Лидером группы стал петербургский «Зенит», набравший 14 очков. Последнее место заняли самарские «Крылья Советов» (три очка).

Ранее «Зенит» обыграл «Крылья Советов».

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