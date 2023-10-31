Роналду призвал замолчать болельщиков, скандировавших имя Месси

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» жестами призвал замолчать болельщиков, скандировавших имя аргентинского форварда Лионеля Месси. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, фанаты стали выкрикивать фамилию восьмикратного обладателя «Золотого мяча», когда португалец взял мяч, чтобы сбросить аут. Роналду передал мяч одноклубнику и приложил палец к губам, призвав болельщиков замолчать.

Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

Единственный гол на 107-й минуте забил сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане. Отметим, что в добавленное к первому тайму время красную карточку получил полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. Роналду провел на полу всю игру, но ему не удалось отметиться результативными действиями.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Андрей Аршавин назвал условие, при котором Месси не выиграл бы «Золотой мяч».