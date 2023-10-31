Футболист Ловрен рассказал, почему ушел из «Зенита» в европейский клуб

Бывший защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен в интервью YouTube-каналу Владимира Колоса рассказал, почему перешел из команды с берегов Невы во французский «Лион».

«В «Зените» контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. Это футбол, такое случается. Что меня побудило к переходу? Просто хотел быть уверенным в будущем. В «Зените» будущее было неопределенно. А «Лион» предложил контракт на 2,5 года», — сказал Ловрен.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год, перейдя из «Ливерпуля». Вместе с сине-бело-голубыми он дважды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

2 января защитник перешел в «Лион». Он ранее выступал за команду с 2010 по 2013 год. В составе французского клуба Ловрен становился победителем Кубка Франции в сезоне-2011/12.

В текущем сезоне Ловрен провел за «Лион» два матча в чемпионате Франции, в которых не отметился результативными действиями. «Лион» после девяти матчей в Лиге 1 набрал три очка и занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице.

Ранее Ловрен заявил, что в России природа лучше, чем во Франции.