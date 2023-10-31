Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Аль-Наср» Роналду вышел в четвертьфинал Кубка Короля

«Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Иттифак» в матче 1/8 финала Кубка Короля

close
100%
Mutsu Kawamori/Global Look Press

В Эр-Рияде состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

Единственный гол на 107-й минуте забил сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане. Отметим, что в добавленное к первому тайму время красную карточку получил полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на полу всю игру, но ему не удалось отметиться результативными действиями.

4 ноября «Аль-Наср» проведет матч с клубом «Аль-Халидж» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Аль-Иттифак» в этот же день сыграет с «Аль-Раедом».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду высмеял публикацию о восьмом «Золотом мяче» Лионеля Месси.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий