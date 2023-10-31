«Аль-Наср» Роналду вышел в четвертьфинал Кубка Короля

В Эр-Рияде состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

Единственный гол на 107-й минуте забил сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане. Отметим, что в добавленное к первому тайму время красную карточку получил полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на полу всю игру, но ему не удалось отметиться результативными действиями.

4 ноября «Аль-Наср» проведет матч с клубом «Аль-Халидж» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Аль-Иттифак» в этот же день сыграет с «Аль-Раедом».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду высмеял публикацию о восьмом «Золотом мяче» Лионеля Месси.