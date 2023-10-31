Плющев призвал не ждать от IIHF откровений по отношению к России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев призвал не ждать откровений от Международной федерации хоккея (IIHF), которая предварительно внесла российскую национальную команду в список участников олимпийского турнира на Играх 2026 года. В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что во всем мире продолжаются антироссийские кампании.

«Никаких откровений сейчас ждать не стоит, потому что антироссийская кампания как шла, так и идет, причем по всем направлениям. Впереди Олимпиада в Париже, что творится вокруг нее и вокруг наших спортсменов, все видят. Так что сейчас это сделано для заглушки какого-нибудь общественного мнения», — считает Плющев.

В случае допуска на турнир национальная команда может сыграть в квартете С вместе со сборной США. Россия имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF».

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Плющев назвал действия IIHF не очень приличной миной при не очень хорошей игре.