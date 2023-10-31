Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Плющев призвал не ждать от IIHF откровений по отношению к России

Тренер Плющев считает, что Россия заявлена на ОИ в угоду общественному мнению

close
100%
David W Cerny/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев призвал не ждать откровений от Международной федерации хоккея (IIHF), которая предварительно внесла российскую национальную команду в список участников олимпийского турнира на Играх 2026 года. В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что во всем мире продолжаются антироссийские кампании.

«Никаких откровений сейчас ждать не стоит, потому что антироссийская кампания как шла, так и идет, причем по всем направлениям. Впереди Олимпиада в Париже, что творится вокруг нее и вокруг наших спортсменов, все видят. Так что сейчас это сделано для заглушки какого-нибудь общественного мнения», — считает Плющев.

В случае допуска на турнир национальная команда может сыграть в квартете С вместе со сборной США. Россия имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF».

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Плющев назвал действия IIHF не очень приличной миной при не очень хорошей игре.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий