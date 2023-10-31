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Топ-теннисистки направили WTA письмо с требованиями

The Athletic: больше 20 теннисисток направили WTA письмо с требованиями

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Ian Johnson/Global Look Press

Арина Соболенко, Маркета Вондроушова, Елена Рыбакина и еще около 20 спортсменок направили в Женскую теннисную ассоциацию (WTA) письмо с требованиями. Об этом сообщает The Athletic.

В трехстраничном письме, отправленном 5 октября, есть следующие требования: гарантированная оплата труда, компенсации в случае травм или декрета, равные призовые с мужчинами, расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми, гибкое расписание турниров, более комфортное физически и психологически, чем есть на данный момент, наличие в Совете игроков WTA представителя независимой организации PTPA.

Кроме того, сообщается, что отдельное письмо в WTA отправила вторая ракетка мира Ига Свентек. Спортсменки просили дать им письменный ответ к 13 октября, но не получили его. Вместо этого им предложили две встречи с главой Женской теннисной ассоциации Стивом Саймоном и другими руководителями туров – 16 октября в Пекине и 26 октября в Канкуне, где проходит итоговый турнир.

По данным The Athletic, на этих встречах игроки тоже не получили содержательных ответов.

Ранее россиянка назвала теннис «худшим спортом в мире».

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