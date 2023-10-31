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Российский тренер считает, что у Холанда и Мбаппе не было шансов на «Золотой мяч»

Тренер Гладилин заявил, что Холанд и Мбаппе не доросли до уровня Месси

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Major League Soccer via USA TODAY Sports/Reuters

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о вручении аргентинцу Лионелю Месси «Золотого мяча». В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что у его конкурентов в борьбе за трофей, норвежца Эрлинга Холанда и француза Килиана Мбаппе, не было шансов получить награду.

«Прежде всего, Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, и Месси был признан самым полезным игроком турнира. Этого уже достаточно для того, чтобы получить приз лучшему футболисту года. К тому же, он играл ярко и в «ПСЖ», и в Штатах. Так что даже не обсуждается. А Холанд и Мбаппе еще не доросли до его уровня, пусть он уже и возрастной.

Для того чтобы получать «Золотой мяч», нужно, чтобы команда, за которую выступает лучший футболист, добилась какого-то результата. Аргентина выиграла чемпионат мира, «ПСЖ» — чемпионат Франции. С учетом этого у Холанда и Мбаппе не могло быть шансов по определению? Все правильно, совершенно верно», — убежден Гладилин.

Месси получил восьмой «Золотой мяч» в карьере. Холанд занял в голосовании второе место, Мбаппе — третье.

Ранее Месси назвал соперничество с Роналду великой битвой.

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