Мостовой: Абаскаль за такие деньги должен работать по 12 часов в день

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаcкаль cказал, что работает по 12 чаcов в день? Офигеть! За такие деньги он и должен это делать. Мне понравилиcь cлова Лички, который cказал: «Ребят, что вы жалуетеcь? Люди живут на 30 000 рублей c долгами и кредитами». А тут Абаcкаль, который мяч никогда не видел и не знает, как его оcтановить, будет раccказывать нам что-то», — заявил экс-футболист.

В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Красно-белые, набрав 20 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице. Столько же баллов у московского «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород». Лидирует «Краснодар», у которого 28 очков.

В следующем туре спартаковцы сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет 5 ноября. Начало в 19:30 по московскому времени.

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