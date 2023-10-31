Футболист рассказал, чем Россия лучше Франции

Хорватский футболист «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за петербургский «Зенит», сравнил Россию и Францию. Об этом он рассказал на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

«Во Франции лучше хлеб. Здесь очень хороший хлеб. Особенно багет. Без обид, Россия. Еще вино лучше. И погода. Но зато в России круче природа. Гораздо больше зелени. Лучше супы. Это сто процентов. И баня! После России я стал больше посещать бани и сауны», — заявил хорват.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год, перейдя из «Ливерпуля». Вместе с сине-бело-голубыми он дважды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

2 января защитник перешел в «Лион». Он ранее выступал за команду с 2010 по 2013 год. В составе французского клуба Ловрен становился победителем Кубка Франции в сезоне-2011/12.

В текущем сезоне Ловрен провел за «Лион» два матча в чемпионате Франции, в которых не отметился результативными действиями. «Лион» после девяти матчей в Лиге 1 набрал три очка и занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице.

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