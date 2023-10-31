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Малкин поднялся на 40 место в списке бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Малкин поднялся на 40 место в списке бомбардиров НХЛ

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 40 место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий отметился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата против »Анахайма», а его команда проиграла со счетом 3:4.

Теперь на счету Малкина 1240 очков. Следующая цель Малкина — Жан Рателль, который сумел набрать 1267 очков.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Малкин в этот список включен не был. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Всего в текущем сезоне 37‑летний Малкин набрал 11 (5+6) очков в девяти матчах НХЛ. «Питтсбург» с шестью очками располагается на 16-м месте в таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет на выезде против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоится 5 ноября. Стартовое вбрасывание назначено на 5.00 по московскому времени.

Ранее Панарин побил рекорд «Рейнджерс».

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