Названы клубы, которые будут бороться за победу в РПЛ

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди заявил, что петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар» будут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, за чемпионство будут бороться «Краснодар», «Зенит» и, наверное, «Динамо». В «Зените» играет много южноамериканцев. Если наш футбол слабый, то почему эти сильные, как говорят, легионеры, не разделывают всех вокруг?» — сказал Стипиди.

В 13-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» 2:1. В свою очередь, «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, уступив в гостях московскому ЦСКА 0:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. Второе место занимает «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка. Московское «Динамо» идет на четвертом месте, набрав 21 балл.

Ранее российский тренер заявил, что не уверен в очередном чемпионстве «Зенита».