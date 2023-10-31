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Панарин побил рекорд «Рейнджерс»

Панарин побил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии

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Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного сезона против «Виннипега» забросил пятую шайбу в сезоне.

Сейчас идет третий период матча (1:1).

Россиянин набрал очки в девятом матче подряд, что является рекордом результативности на старте сезона в XXI веке.

Панарин побил рекорд Мариана Габорика, который на старте сезона-2008/09 набирал очки в восьми стартовых матчах.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

Ранее Панарин признался, что не понимает пьющих пиво.

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Хоккей. НХЛ
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