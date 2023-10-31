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Стало известно, кто может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Todofichajes: Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту тренера «Реала»

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Global Look Press

Наставник английского «Реала» Роберто Де Дзерби может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского «Реала», передает Todofichajes.

Анчелотти летом 2024 покинет «Реал», чтобы возглавить сборную Бразилии.

Анчелотти работает в «Реале» с 2021 года. За это время он успел привести команду в победе в чемпионате Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Он ранее работал в клубе с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне «Реал» стал лишь вторым в чемпионате Испании. Отставание мадридцев от победившей «Барселоны» составило 10 очков. Тройку призеров замкнул «Атлетико», всего одно очко разделило две команды из Мадрида.

В текущем сезоне «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Де Дзерби возглавляет английский «Брайтон» с 2022 года. Также он тренировал итальянские «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло», а также украинский «Шахтер». Вместе с «Шахтером» Де Дзерби стал чемпионом Украины сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что Анчелотти предстанет перед судом.

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Футбол. Чемпионат Испании
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