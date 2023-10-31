Месси обратился к Марадоне на церемонии вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что посвящает свой восьмой «Золотой мяч» бывшему капитану и тренеру аргентинской национальной команды Диего Марадоне, передает Infobae.

«Я хочу вспомнить о Диего, сегодня его день рождения. И нет лучшего места, чтобы вспомнить его, чем здесь, со всеми этими футболистами. Это награда также для тебя», — сказал Месси.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Ранее Месси рассказал, сколько еще он планирует играть в футбол.