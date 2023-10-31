Игрок ЦСКА не может вылететь на операцию в Германию из-за вопросов с визой

Футболист московского ЦСКА Максим Мухин не может вылететь на операцию в Германию из-за вопросов с визой. Об этом рассказал пресс-службе команды главный тренер красно-синих Владимир Федотов.

«В Германию он пока что не отправляется, ждет визу. Его травмой, конечно, все расстроены, так как это наш коллега, наш футболист», — сказал Федотов.

Мухин получил тяжелую травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

У 21-летнего хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Матч «Рубин» — ЦСКА прошел 21 октября и завершился нулевой ничьей.

Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мухин провел 12 матчей, забив два мяча.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают пятое место, набрав 21 очко.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев пожелал здоровья травмировавшемуся Мухину.