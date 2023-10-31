Месси: я не мог себе представить, что у меня будет такая карьера

Футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал получение престижной награды «Золотой мяч», передает «Би-би-си».

«Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить свою мечту. Я не мог себе представить, что у меня будет такая карьера», — сказал Месси.

По версии СМИ, в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей входили Лионель Месси, Эрлинг Холланд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Но именно аргентинца называли главным фаворитом.

Претенденты были оглашены 6 сентября 2023 года. Стоит отметить, что в список номинантов не вошел обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее был назван обладатель трофея Льва Яшина по итогам 2023 года.