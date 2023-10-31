Назван обладатель трофея Льва Яшина по итогам 2023 года

Голкипер английской «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2022/23 стал обладателем трофея имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии издания France Football.

Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины, которая в 2022 году выиграла чемпионат мира.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Мартинес был признан лучшим голкипером турнира.

В 2021 году Мартинес стал победителем Кубка Америки. В решающем матче аргентинцы обыграли Бразилию со счетом 1:0. Единственный мяч забил Анхель Ди Мария.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. Свою карьеру он начал в 2012 году в лондонском «Арсенале», но провел за восемь лет лишь 15 матчей за «канониров».

Ранее Мартинес назвал игрока, который «прошел футбол».