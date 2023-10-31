Названа команда года по версии France Football

Английский «Манчестер Сити» стал командой года по версии издания France Football.

В сезоне-2022/23 подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями Лиги чемпионов, одолев в финале итальянский «Интер» (1:0), обыграли в решающем матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также стали победителями Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл требл.

В прошлом туре чемпионата Англии «Сити» разгромил «Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе «Манчестер Сити» точными ударами отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой строчке, имея в активе 15 баллов. На первом месте идет лондонский «Тоттенхэм, набрав 26 очков. Лондонский «Арсенал» занимает вторую строчку, набрав 24 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом». Игра пройдет 4 ноября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

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