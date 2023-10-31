Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа команда года по версии France Football

«Манчестер Сити» признан командой года по версии France Football

close
100%
Stoyan Nenov/Reuters

Английский «Манчестер Сити» стал командой года по версии издания France Football.

В сезоне-2022/23 подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями Лиги чемпионов, одолев в финале итальянский «Интер» (1:0), обыграли в решающем матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также стали победителями Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл требл.

В прошлом туре чемпионата Англии «Сити» разгромил «Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе «Манчестер Сити» точными ударами отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой строчке, имея в активе 15 баллов. На первом месте идет лондонский «Тоттенхэм, набрав 26 очков. Лондонский «Арсенал» занимает вторую строчку, набрав 24 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом». Игра пройдет 4 ноября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее стал известен главный претендент на «Золотой мяч».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий