Жена Хвичи сверкнула пышной грудью на вручении «Золотого мяча»

Футболист итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия появился на вручении «Золотого мяча» вместе со своей супругой Ницей Тавадзе. Девушка для красной ковровой дорожки выбрала черное облегающее платье в пол с глубоким декольте, которое почеркнуло ее пышную грудь.

Хвича и Ница встречались несколько лет перед тем как пожениться осенью 2023 года. Церемония венчания прошла в Преображенском храме в городе Мцхета (Грузия).

Девушка редко появляется на публике и не ведет социальные сети. Ница является студенткой медицинского института Тбилиси.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

Ранее стало известно, какое место занял Хвича в голосовании за «Золотой мяч».