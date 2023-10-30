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Павлюченко о вручении «Золотого мяча»: Месси отошел на второй план

Павлюченко заявил, что вручил бы Холанду «Золотой мяч»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко признался, что отдал бы свой голос нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду на премии «Золотой мяч». Его слова передает «Чемпионат».

«При всей любви к Месси, сегодня я бы не проголосовал за него. Свой голос я бы отдал за Холанда: он стабилен, забивает, выиграл требл с «Манчестер Сити». Месси отошел на второй план, потому что его карьера подходит к концу. Мбаппе может побороться, но я бы все равно отдал свой голос за Холанда, потому что он больше заслужил», — сказал Павлюченко.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года из «ПСЖ». После 14 игр на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее стало известно, какое место занял Хвича в голосовании за «Золотой мяч».

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