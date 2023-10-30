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Тарасова назвала лучшего тренера современности

Тарасова считает своего отца лучшим тренером современности

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала главное качества тренера. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Какое главное качество тренера? Профессионализм. Что было у меня кроме профессионализма? Терпение. Кого считаю лучшим тренером современности? Своего отца», — сказала Тарасова.

Анатолий Тарасов в качестве хоккеиста выступал за такие клубы, как «Динамо» (Одесса), ЦДКА и ВВС.

В 1946 году Тарасов, еще до войны окончивший Высшую школу тренеров при Московском институте физкультуры, был приглашен играющим тренером в только что образовавшийся клуб ВВС ММО. А затем возглавил ЦДКА.

Тарасова считают «отцом русского хоккея».

В качестве тренера Тарасов вместе с Аркадием Чернышевым установили рекорд сборной СССР. Под их руководством национальная команда в течение девяти лет подряд (1963—1971) становилась чемпионом во всех международных турнирах.

После Олимпийских игр 1972 года в Саппоро он подал в отставку с поста тренера сборной. В 1974 году введен в Зал хоккейной славы в Торонто (Канада).

Ранее Овечкин рассказал, почему его сын не занимается хоккеем.

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