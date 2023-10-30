Черчесов заявил, что не сочувствует Карпину

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал игроков и наставника национальной команды максимально контрольно подходить к матчам в текущих реалиях. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье все в порядке. Это рабочий момент.

Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал. Можно плакаться, есть работа, ее надо максимально правильно делать», — сказал Черчесов.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода.

Валерий Карпин вывел сборную России в стыковые матчи, но команда не смогла сыграть из-за отстранения.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч, выиграв лишь дважды.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть с пятикратными чемпионами мира.