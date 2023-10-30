Стало известно, кто разыграет чемпионство в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» может уйти лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) перед зимней паузой, если в очном матче обыграет петербургский «Зенит».

По его мнению, сильнейший в этой игре с наибольшей долей вероятности выиграет чемпионат России.

«Победитель матча между «Краснодаром» и «Зенитом» уйдет на зимнюю паузу первым. Эти команды являются фаворитами в чемпионской гонке, их игра мне наиболее импонирует. Можно выделить также и «Динамо», и ЦСКА, которые победили в этом туре. «Спартак» и «Локомотив» пока не показывают стабильной игры, так что борьба за призовые места будет серьезной, конкуренция очень большая», — заявил Гладилин.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в рамках 15-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 13 туров в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с активом 28 очков, у «Зенита» 26 очков и вторая позиция в таблице.

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