Ветеран ЦСКА назвал самые нестабильные команды российского футбола

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает «Зенит» самой яркой командой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По игре мне пока больше всего нравится петербургский «Зенит». Как-то они подрасслабились, в начале никак не могли с уходом Малкома справиться, но уже набрали ход и близко к первому месту располагаются. «Динамо» хорошо сейчас себя чувствует, довольно уверенно обыграли они «Урал». «Спартак» временами показывает неплохую игру, ЦСКА. Но им не хватает стабильности. Будет стабильность — будет результат хороший. Но этого очень тяжело добиться, тренеру надо очень много работать для этого, настраивать футболистов на игру, мотивировать», — заявил Пономарев.

В центральном матче 13-го тура РПЛ сошлись ЦСКА и «Краснодар», встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Ранее Владимир Пономарев объяснил гонором поражение «Спартака» в Воронеже от «Факела».