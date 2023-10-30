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ФИФА отстранила поцеловавшего футболистку Рубиалеса от футбола на три года

ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года из-за поцелуя футболистки

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Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Рубиалес был уведомлен сегодня о решении дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно соответствующим положениям дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остается предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА», — говорится в заявлении.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

Ранее Рубиалес заявил, что получил согласие от Эрмосо на поцелуй с ней.

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