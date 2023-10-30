Футболист клуба РПЛ рассказал, сколько денег тратит в месяц

Боснийский футболист «Оренбурга» Иван Башич рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы прожить один месяц. Его слова передает «РБ Спорт».

«Понятно, что в Москве все гораздо дороже. В Оренбурге, учитывая, что я живу один, что кормят нас в клубе и также оплачивают жилье, мне нужно около тысячи евро. В основном все уходит на рестораны, могу что-то купить на рынке. Если хочу взять что-то дорогое, то нужно больше тысячи, конечно», — сказал Башич.

Башич выступает за «Оренбург» с прошлого сезона. В текущем розыгрыше чемпионата России он сыграл в 12 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. Ранее полузащитник выступал за боснийский клуб «Зриньски». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Башича составляет €800 тыс. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Иван Башич выразил мнение, что русские пьют не так много водки.