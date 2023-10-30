В Боснии назвали напиток, который русские любят больше, чем водку

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Иван Башич выразил мнение, что русские пьют не так много водки. Слова Башича передает «РБ Спорт».

«Ха-ха! В России водку не пробовал. Но пробовал в Боснии и Герцеговине. Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто-то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими. Но я пожил здесь и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», — сказал Башич.

Башич выступает за «Оренбург» с прошлого сезона. В текущем розыгрыше чемпионата России он сыграл в 12 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. Ранее полузащитник выступал за боснийский клуб «Зриньски». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Башича составляет €800 тыс. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Башич высказался о возможном получении российского гражданства.