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Иностранный футболист клуба РПЛ не хочет получать российский паспорт

Полузащитник «Оренбурга» Башич не думает о получении российского паспорта

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Иван Башич высказался о возможном получении российского гражданства. Его слова передает «РБ Спорт».

«Вообще не думаю о получении российского паспорта. Как и о выступлениях за сборную России. Слушайте, я капитан молодежной сборной Боснии и Герцеговины. Я в шаге от первой сборной и хочу играть за эту команду. У меня есть еще и хорватский паспорт, к тому же. Но кто знает, что может произойти в будущем», — сказал Башич.

Башич выступает за «Оренбург» с прошлого сезона. В текущем розыгрыше чемпионата России он сыграл в 12 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. Ранее полузащитник выступал за боснийский клуб «Зриньски». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Башича составляет €800 тыс. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что иностранный тренер думает о получении российского гражданства.

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