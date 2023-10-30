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Российско-украинская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2

Команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2

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Valve

Команда Team Spirit обыграла западноевропейский коллектив Gaimin Gladiators в гранд-финале The International 12 — главного турнира года по Dota 2.

Согласно правилам турнира, победителем становилась та команда, которая первой одержит три победы. Team Spirit выиграла финальную серию со счетом 3-0.

Team Spirit представляют Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина).

Команда стала двукратным чемпионом The International 12. До этого титул она завоевала в 2021 году, когда команда в гранд-финале дебютного для себя The International одержала победу со счетом 3-2 над LGD Gaming (Китай). До Team Spirit такое достижение покорилось OG (2018, 2019) из Западной Европы.

Призовой фонд для победителей турнира в 2023 году составил $1,4 млн на всю команду. Примечательно, что финальные матчи состоялись на хоккейном стадионе «Клаймэт Пледж-арена» — на нем домашние поединки играет команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен».

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