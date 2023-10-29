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Деменко: если «Зенит» не будет брать очки, «Краснодар» не даст ему шансов

Экс-футболист Деменко считает, что «Краснодар» не простит «Зениту» потерю очков

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший нападающий «Краснодара», «Зенита» и сборной России Максим Деменко высказался о борьбе команд за первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что «быки» не простят сине-бело-голубым потерю очков в чемпионате, а также оценил победу подопечных Сергея Семака над «Ахматом».

«По крайней мере, сейчас команда более собрана, мы видим уже немного другой футбол, и сам Семак по-другому высказывается. Это при том, что «Ахмат» показал очень достойную игру против «Зенита», Ромащенко действительно создает хорошую команду, главное, чтобы ему доверяло руководство.

Мы увидели, где «Зенит» сталкивается с проблемами. Возможно, две-три позиции «Ахмату» улучшить, и еще неизвестно, что было бы. Но «Зенит» понимает, что отстает, и если он сейчас не будет брать очки, «Краснодар» не даст шансов. На сегодняшний день «Зенит» не лучше «Краснодара», а «Краснодар» не лучше «Зенита». Но петербуржцы могут позволить себе покупку любого футболиста в случае травмы или каких-то еще проблем, и Семак это прекрасно знает», — считает Деменко.

В 13-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ахмат» 2:1. В свою очередь, «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, уступив в гостях ЦСКА 0:1.

Ранее были названы команды РПЛ, против которых остальные играют с особым настроем.

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