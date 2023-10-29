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Фанаты «Марселя» ранили тренера «Лиона» перед очным поединком команд

Фанаты «Марселя» закидали камнями автобус «Лиона» и ранили тренера Гроссо

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Prime Video/Global Look Press

Фанаты «Марселя» закидали автобус с игроками «Лиона» перед матчем французской Лиги 1, передает Le Parisien.

Фанаты разбили стекла автобуса «Лиона», когда он направлялся на стадион. В результате нападения ранение получил главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо, которому осколками стекла порезало лицо. Специалисту оказали помощь на на стадионе. Также пострадал помощник Гроссо Раффаэле Лонго.

Арбитр матча Франсуа Летексье принял решение не проводить матч. Об этом передает RMC Sport.

«Было принято решение не начинать матч. Он не состоится, решение уже принято. Следующими шагами будут подача отчетов в компетентные органы», — сказал Летексье.

Встреча должна была начаться в 22:45 по московскому времени. Между фанатами «Марселя» и «Лиона» давно сложились неприятельские отношения.

Ранее фанат бросил стул в футболистов «Манчестер Юнайтед» во время матча.

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