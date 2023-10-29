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Российская гимнастка Леванова показала фигуру в джинсовой жилетке с декольте

Гимнастка Леванова выложила фотографию с пляжа

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zhenyalevanova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Евгения Леванова опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке Леванова позирует на пляже в жилетке с декольте.

Сейчас Евгения вместе со своим мужем фигуристом Максимом Ковтуном проводит медовый месяц на Мальдивах.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой. С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года пара расписалась и сыграла свадьбу. Максим Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее российская фигуристка показала себя в красном платье с глубоким декольте.

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