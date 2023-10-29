«Спартак» назвали смешной командой

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» заявил, что московский «Спартак» не попадет в тройку лучших по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.

«Самая смешная команда для меня — это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми. В каждом сезоне они будут занимать это место», — сказал Канчельскис.

В прошлом туре «Спартак» уступил воронежскому «Факелу» со счетом 0:2.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

Ранее «Спартак» призвали не воспринимать как чемпионов.