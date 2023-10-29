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Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене

Теннисист Медведев уступил итальянцу Синнеру в финале турнира в Вене

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Lisa Leutner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Вене.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6. Матч продолжался 3 часа 4 минуты.

Медведев сделал 13 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из 13, а также допустил восемь двойных ошибок. Синнер исполнил пять подач навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является лучшим из россиян. Хачанов идет на 16-м месте (2 340 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

В полуфинале Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 1 час 45 минут.

Янник Синнер в своем полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6.

Ранее Рублев раскрыл секрет победы в матче против Александра Зверева на турнире в Вене.

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