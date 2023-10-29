Гербольдт не считает, что катание Гуменника изменилось после работы с Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Красноярске. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что подготовка произвольной программы под руководством тренера Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза не слишком многое изменила в катании спортсмена.

«Честно говоря, не могу сказать, что оно чем-то стало отличаться от его прошлого катания. Он талантливый и перспективный и всегда был стабильный и надежный. Стоит ли после этого проката говорить о тренерской руке? Скорее, вопросы здесь к нему самому», — считает Гербольдт.

Гуменник рассказал, что Глейхенгауз и Тутберидзе работали над его произвольной программой в текущем сезоне под музыку из фильма «Портрет Дориана Грея». На Гран-при Гуменник получил лучшую оценку за произвольную программу — 172,36 балла. Однако в короткой программе у него был лишь пятый результат — 70,41. Итогом стало третье место с общей оценкой 242,77.

Ранее Гербольдт допустила, что Хромых находится не в лучшем моральном состоянии.