За российским футболистом «Краснодара» следили иностранные скауты на игре с Камеруном

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что за футболистом «Краснодара» Сергеем Волковым следили иностранные скауты на игре сборной России с Камеруном, передает Sport24.

«Мне рассказали, что на матче с Камеруном за Волковым следили скауты европейских клубов. Все хорошие игроки — в поле зрения. Европейские клубы внештатно берут на работу россиян, чтобы они следили за нашими игроками», — сказал Орлов.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Волков в матче с Камеруном провел на поле 83 минуты, не отметившись результативными действиями. В игре с Кенией защитник остался на скамейке запасных.

Ранее стало известно место сборной России в рейтинге ФИФА.